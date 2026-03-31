Un lugar pensado para que madres y padres compartan experiencias y encuentren nuevas herramientas. Se abordará la comunicación asertiva y el valor de los límites para fortalecer el desarrollo de los más chicos.

Desde el lunes 27 de abril, iniciará un Taller de acompañamiento en la crianza durante la primera infancia. El mismo tendrá lugar en el CAPS Las Mandarinas de 13.30 a 15 y será un espacio familiar “para compartir, aprender y fortalecer el vínculo con tus hijos”.

Desde la Municipalidad adelantaron que se abordarán la comunicación asertiva, la construcción de límites y el acompañamiento en la crianza, “brindando herramientas para madres y padres en esta etapa tan importante”.



Para más información, podés acercarte al CAPS Las Mandarinas -Azcuénaga y Hansen- o comunicarte con el área de Salud Mental al 11-6383-7328.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp