La obra social emitió un mensaje a toda la comunidad donde avisa que detectaron un ataque cibernético que implica los padrones de afiliación.

En primer lugar comunicaron que no vulnera los datos personales sensibles ni afecta el funcionamiento de los sistemas del organismo. Sin embargo, ante esta situación desde el Instituto de Previsión Social alertan a personas jubiladas y pensionadas de este organismo para que presten atención al momento de ser contactados.

⚠️ Aviso Importante Desde IOMA o IPS NUNCA TE PEDIRÁN LOS SIGUIENTES DATOS: Información personal.

Claves, contraseñas o códigos de verificación.

Datos sensibles.

Tanto los afiliados a la obra social como los afiliados a IPS deben saber que ninguno de los organismos se contactarán por WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales para solicitar información. Además, IOMA informó que existen falsos gestores que se contactan con la excusa de «actualizar el padrón», «renovar credenciales» o «confirmar datos» para vaciar las cuentas bancarias de quienes proporcionen dicha información.

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO ANTE CUALQUIER INTENTO DE CONTACTO SOSPECHOSO: No respondas ni hagas clic en ningún enlace.

Bloqueá al remitente o número sospechoso.

Denunciá el intento a través de los canales oficiales de IOMA habilitados o bien del IPS.

No compartas claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tu Clave Fiscal o claves bancarias.

Ante cualquier duda ingresá siempre a las páginas web oficiales de los organismos.

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