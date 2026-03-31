La concejal de la UCR analizó el aumento de la demanda, defendió su gestión al frente del área y criticó la falta de respuesta inmediata y el cierre de espacios de primera infancia.

La concejal de la Unión Cívica Radical, Florencia Arrechea, trazó un diagnóstico crítico sobre la situación social en el Distrito y el funcionamiento actual del área de Desarrollo Social municipal.

En una extensa entrevista con Grassi.com (Estación Radio), abordó el aumento de la demanda, la asistencia a los sectores más vulnerables y comparó el presente con el período en el que estuvo al frente de esa cartera.

Arrechea explicó que su mirada combina su experiencia como exfuncionaria y su rol actual como concejal, aunque remarcó que siempre prioriza el análisis desde lo social: “Siempre la veo como ciudadana y después la analizo en el contexto político. Es un lugar muy sensible y siempre mi mirada va hacia ese sector de la sociedad”.

En ese marco, describió un escenario complejo que no solo afecta a los sectores más vulnerables, sino también a la clase media y a los pequeños comerciantes. “Hoy la veo complicada. Entiendo que es difícil llegar a fin de mes”, afirmó, y agregó: “Comparto bastante la mirada con respecto a la clase media trabajadora, comerciantes y pymes”.

“NO ME PUEDO IR A DORMIR TRANQUILA SI SÉ QUE HAY ALGUIEN QUE NO PUEDE COMER”

La edil señaló además que, aún sin ocupar un cargo ejecutivo, continúa recibiendo pedidos de ayuda de vecinos: “Recibo bastantes llamados en forma semanal de personas que me piden ayuda para gestionar o para salir del paso con algunas situaciones”. Sin embargo, aclaró sus limitaciones actuales: “Yo gestionar no puedo gestionar nada. Lo hago desde mi lugar personal o como concejal, levantando el teléfono y tratando de acercar soluciones”.

Uno de los ejes centrales de sus críticas fue la demora en la asistencia alimentaria. Arrechea fue contundente al respecto: “Si una persona tiene hambre hoy, no puedo esperar dos meses para recibir la mercadería. Lo tengo que solucionar hoy”. Y reforzó: “No me puedo ir a dormir tranquila si sé que hay alguien que no puede comer”.

En ese sentido, comparó con su gestión al frente del área, donde -según detalló- la entrega de alimentos era mensual y con refuerzos para los casos más urgentes. “La mercadería se entregaba todos los meses. Se daba un bolsón de 11 productos secos, que incluía leche, y además se hacían refuerzos para quienes más lo necesitaban”, explicó. También mencionó el “plan nutricional” destinado a personas con enfermedades crónicas o bajo peso, que incluía alimentos frescos como carne, verduras y huevos.

Respecto al origen de los recursos, Arrechea indicó que, si bien existía asistencia provincial durante la gestión de María Eugenia Vidal, gran parte del abastecimiento se sostenía con fondos municipales. “Nosotros entregábamos más de 2.000 bolsones por mes. Eso requiere al menos 20.000 kilos de mercadería, que en gran parte se compraban con fondos municipales”, detalló.

Asimismo, recordó que durante la pandemia la ayuda de Provincia fue muy limitada: “Llegamos a recibir apenas 3.000 kilos cada dos meses, lo que equivale a 200 bolsones. Era la nada”. A pesar de ese contexto, insistió en que la gestión debía garantizar respuestas: “No tiene nada que ver con una buena política social decir que no se puede solucionar un problema porque no llegan recursos. Hay que planificar y resolver”.

“LOS CAI SON FUNDAMENTALES PARA EL TEJIDO SOCIAL”

Otro punto fuerte de su análisis fue el cuestionamiento al cierre de espacios de primera infancia, a los que consideró fundamentales para la contención social. “Es una decisión política con la que no concuerdo, sobre todo si se reconoce que la situación social es complicada”, sostuvo.

Arrechea explicó que estos espacios cumplen un rol clave más allá del cuidado infantil: “Ahí se trabaja con equipos interdisciplinarios, se detectan problemas en las familias, se acompaña la crianza, la lactancia, la alimentación. Son fundamentales para fortalecer el tejido social”. En esa línea, lamentó el cierre de sedes y la reorganización de los espacios: “Se juntaron chicos de distintos centros en un solo lugar, lo que equivale a cerrar tres CAI”.

Además, advirtió sobre el impacto que estas decisiones pueden tener en problemáticas más profundas: “La falta de estos espacios hace que no haya contacto con los niños y eso impide detectar situaciones de violencia o vulneración de derechos”.

“HAY UN 50% DE NIÑOS SIN UNA CONTENCIÓN ADECUADA”

En cuanto al contexto político, si bien marcó su pertenencia al radicalismo, evitó posicionarse en términos partidarios a nivel nacional. “No es mi gobierno, pero soy respetuosa de los procesos democráticos”, señaló sobre la actual gestión nacional. No obstante, destacó como positivo el sistema de asistencia directa a través de transferencias como la AUH y la tarjeta alimentar: “La gente recibe el dinero en su cuenta bancaria y no necesita intermediarios. Eso me parece positivo”.

Sin embargo, diferenció ese esquema de la responsabilidad local: “La Nación diseña políticas, la Provincia articula y el Municipio tiene que gestionar en el territorio. Eso no cambió”.

Finalmente, apuntó directamente a la gestión municipal actual, a la que acusó de haber perdido capacidad operativa: “Para mí se perdió la gestión en este gobierno local. Se perdió el armado de los equipos técnicos y el trabajo en territorio”.

Y concluyó con una advertencia sobre el futuro social del distrito: “Si el Estado nacional no prioriza lo social, el Estado local tiene que reforzarlo. Estamos hablando del futuro de Brandsen: hay un 50% de niños sin una contención adecuada”.

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