El hecho sucedió esta mañana cuando un hombre le dio una golpiza y lo dejó hospitalizado. Al parecer tendría varias denuncias por acoso.

Este martes en Ranchos se dio un suceso singular: un hombre agredió a golpes a un funcionario de la Municipalidad de General Paz en las instalaciones del Centro Cívico, que se ubica frente al Palacio Municipal.

Según pudo averiguar este Medio, la víctima pertenece al área de Cultura y tras la agresión fue ingresado al Hospital Campomar de aquella localidad, donde permanece en observación.

Si bien oficialmente no trascendieron los motivos, el funcionario tendría varias denuncias por acoso y maltrato. Al parecer la golpiza fue de tal magnitud que además de los médicos tuvo que recurrir personal de Policía Comunal y Científica.

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