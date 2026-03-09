

La directora de Planeamiento y Catastro de la Municipalidad el estado del Código de Ordenamiento Urbano Territorial. Explicó por qué considera necesario renovarlo y se refirió a la instalación de industrias, actividades rurales y el futuro crecimiento urbano del Distrito.

En medio del debate sobre el desarrollo productivo y el uso del suelo en el distrito, la directora de Planeamiento y Catastro de la Municipalidad de Brandsen, Alejandra López, se refirió al estado actual del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT) y a la necesidad de avanzar en su actualización para dar mayor claridad a las inversiones y al crecimiento del partido.

Durante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio), la funcionaria explicó que el código actual -aprobado en 2011- contiene lineamientos que todavía mantienen vigencia, aunque también presenta aspectos que hoy generan dificultades en su aplicación: “Para modificarlo debemos tener muy claro dos aspectos. Una parte es modificar lo existente y muchas veces hay que ver si realmente es necesario modificar todo”, explicó.

En ese sentido, indicó que el código se divide en dos grandes componentes: el modelo territorial y la zonificación. “El COUT tiene dos aspectos. Uno es el modelo territorial que propone y otro es la zonificación o los usos del suelo, que es la parte operativa. Es ahí donde hoy se generan las discrepancias”, señaló.

“EL COUT NO ES ESTÁTICO, REQUIERE CAMBIOS”

Según López, el capítulo inicial del código plantea una visión estratégica del desarrollo del Distrito que aún se mantiene vigente: “Cuando uno lee el modelo territorial y el espíritu del COUT, los conceptos siguen perdurando en el tiempo sobre lo que se quiere para Brandsen. Con agregados más o menos, pero no está alejado de lo que se pretende”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el problema aparece en la aplicación práctica de la normativa, especialmente en lo vinculado a la regulación de actividades y usos del suelo.

Además, recordó que el código debería ser una herramienta dinámica: “Fue aprobado en 2011 y en esa brecha de tiempo debería ser observado permanentemente. No es una pieza estática para el territorio, es una herramienta que requiere cambios”, remarcó.

CAMBIOS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO

La entrevistada también subrayó que en los últimos años se produjeron transformaciones que impactan directamente en la planificación territorial: “Si uno hace una línea de tiempo desde 2011 hasta hoy, hubo hechos que impactaron en las sociedades incluso de manera global, como la pandemia del COVID en 2020 o situaciones económicas y conflictos internacionales que influyen en la economía”, explicó.

Para López, todos esos factores terminan influyendo en la planificación del territorio y en la toma de decisiones sobre el uso del suelo: “Cuando uno habla del aspecto técnico de un código, trata de separarlo de lo político, pero en definitiva todas las acciones humanas tienen consecuencias políticas y sociales”, reflexionó.

“LOS 10 KILÓMETROS ESTÁN MAL”

Uno de los puntos más discutidos del código es la distancia que establece para la instalación de determinadas actividades rurales, como los establecimientos avícolas, algo que trajo muchísimo debate por una empresa que finalmente no se instalará.

Según explicó la funcionaria, la normativa fija actualmente una distancia de 10 kilómetros respecto del área urbana, algo que, al analizarse sobre el territorio, genera restricciones muy amplias.

Tras analizar el tema con especialistas y organismos técnicos, López consideró que ese criterio no se corresponde con otras normativas vigentes: “Hoy yo le digo que esos 10 kilómetros están mal. No existe esa distancia ni en la provincia de Buenos Aires ni en Santa Fe”, afirmó.

“HAY QUE CONOCER MUY BIEN EL TERRITORIO”

López también planteó que los códigos urbanos deben elaborarse con un profundo conocimiento de la Región: “Los códigos no pueden estar hechos por alguien que está lejos. Hay que conocer muy bien el territorio”, señaló.

En ese sentido, recordó que cuando comenzó a analizar modificaciones al código detectó dificultades incluso para interpretar algunos cambios: “Cuando revisé una modificación que se hizo en 2019, realmente ni yo lo podía interpretar. Tenía que mirar el mapa general de Brandsen para entender qué se estaba planteando”, contó.

Para la funcionaria, “hay facetas que son fundamentales, como la observación directa del territorio y entender cómo funciona realmente”, explicó sobre la proyección del planeamiento urbano.

“BRANDSEN TIENE MUCHO POTENCIAL”

Durante la entrevista, López también habló del potencial productivo del Distrito y de la importancia de generar actividad económica: “Brandsen tiene mucho potencial desde la parte agropecuaria y también desde las posibilidades de desarrollo industrial”, indicó.

A su entender, ese crecimiento genera un efecto positivo en otras áreas de la economía local: “Cuando se instala una actividad productiva se generan cadenas de valor. Aparecen otras empresas complementarias, servicios y actividad comercial”.

Además, consideró que el desarrollo económico permite evitar que los habitantes deban trasladarse a otros distritos para trabajar: “Si no generamos economías de escala, la población termina dispersándose hacia otros lugares”.

Uno de los temas abordados fue la posibilidad de desarrollar actividad industrial en el corredor de la Ruta Provincial 6, un eje logístico clave en la Región. López explicó que, desde una mirada estratégica, la zona tiene un gran potencial: “Si uno lo mira desde el contexto general, sí, porque conecta con el Puerto La Plata y con todo el corredor industrial hacia Zárate y Campana”.

No obstante, aclaró que actualmente el código no lo permite: “Hoy en esa zona tenemos área rural, así que no se pueden instalar industrias”.

“SE PUEDE MANTENER LA RURALIDAD”

Respecto al crecimiento urbano, la funcionaria señaló que es necesario diferenciar entre expansión y consolidación: “Una cosa es consolidar la ciudad y otra es el crecimiento que se diluye como una mancha que no tiene límite”.

En ese sentido, remarcó que Brandsen aún conserva una característica que considera valiosa: “Uno de los aspectos importantes que tiene es su ruralidad, y se puede mantener”.

También recordó que dentro de la Ciudad todavía existen numerosos terrenos disponibles: “Brandsen tiene muchísimo para completar en lotes vacantes dentro del área urbana”.

Durante la entrevista también surgió el debate sobre si, en el futuro, el crecimiento urbano podría terminar conectando a Brandsen con distritos vecinos como San Vicente o La Plata. Sobre este punto, López señaló que no necesariamente el desarrollo urbano debe avanzar de forma continua entre ciudades.

“Uno puede unir el punto A con el punto B mientras tenga una ruta. No es necesario generar un crecimiento urbano continuo para decir que dos ciudades están conectadas”, explicó.

Y advirtió que un crecimiento desordenado podría generar situaciones similares a las que se observan en el conurbano bonaerense: “Si empezamos a crecer manzana tras manzana terminaríamos en una masa urbana donde ya no se sabe dónde termina un municipio y empieza otro”, sostuvo.

HACIA LA ACTUALIZACIÓN DEL COUT

Por último, López consideró que el proceso de revisión del COUT ya está en marcha, aunque remarcó que se trata de un trabajo complejo: “Yo creo que estamos en camino a tener un código actualizado”.

Según explicó, el planeamiento territorial requiere analizar primero la escala regional para luego avanzar sobre los problemas específicos: “Primero hay que mirar la macro escala y después bajar al detalle para resolver los problemas concretos del territorio”, concluyó.

