Quedó inaugurado el food truck del proyecto Conexas

En el marco del 8M – Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se realizó una jornada conmemorativa con feria y expresiones artísticas en la Plaza Hipólito Yrigoyen, organizada por la Dirección de Abordaje de Políticas de Género, la Dirección de Economía Popular y la Red de Mujeres Unidas de Brandsen.

En ese contexto quedó oficialmente inaugurado y en funcionamiento el food truck del proyecto Conexas, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Abordaje de Políticas de Género, en articulación con el Área de Producción y Empleo del municipio.

Este proyecto se enmarca en el programa Municipios por la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de una unidad productiva colectiva que promueve trabajo, autonomía económica y nuevas oportunidades para mujeres y diversidades de nuestra comunidad, generando herramientas para el desarrollo laboral y la construcción de proyectos propios.

A partir de ahora, el food truck estará presente en cada Feria, donde vecinos y vecinas podrán acercarse y acompañar esta iniciativa que apuesta al trabajo y a la generación de oportunidades en la comunidad.

