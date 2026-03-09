La Plaza Presidente Perón ya cuenta con nuevas luminarias LED, una mejora que transforma este espacio público y permite disfrutarlo con mayor seguridad y comodidad durante todo el día.

Esta intervención se realizó con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente de la PBA, articulando esfuerzos para mejorar y poner en valor los espacios públicos de nuestra ciudad.

Con esta obra, el Municipio continúa avanzando en el plan de mejora de plazas y espacios comunitarios, con el objetivo de que cada barrio de Brandsen cuente con lugares de encuentro cuidados, accesibles y bien iluminados para toda la comunidad.

