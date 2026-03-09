El Municipio continúa fortaleciendo la infraestructura educativa.



El intendente Nicolás Mantegazza recorrió escuelas del distrito, donde se sumó nuevo mobiliario en la Escuela Secundaria N° 8 y supervisó las obras del nuevo espacio deportivo en la Escuela Técnica N° 3 de Alejandro Korn.



En la Escuela Secundaria N° 8, ubicada en la calle Isabel la Católica 699, se concretó el recambio total de mesas y sillas, una medida que permitirá mejorar la comodidad en las aulas y optimizar el entorno de aprendizaje.



Gracias al trabajo conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, se incorporaron 150 mesas y 300 sillas, destinadas a fortalecer el equipamiento escolar y brindar mejores condiciones para estudiantes y docentes.



Al respecto, Mantegazza señaló que “el municipio continúa impulsando, junto al Consejo Escolar, una puesta en valor de todo este edificio educativo, y por otro lado la Dirección General de Escuelas haciendo una renovación total, con más de 10 aulas y mobiliario para toda la Escuela Secundaria 8”.



Más tarde, el jefe comunal recorrió los últimos trabajos que se llevan adelante en la Escuela de Educación Técnica N° 3, ubicada en la intersección de las calles Lamadrid y Güemes en Alejandro Korn, donde se está desarrollando una nueva área deportiva destinada a ampliar las posibilidades de práctica para los estudiantes.



El espacio permitirá que los alumnos puedan realizar actividades como fútbol, básquet, handball y otras disciplinas, promoviendo el deporte dentro de la escuela y generando ámbitos de encuentro y formación integral. Además, se entregaron 20 mesas y 40 sillas para el inicio de clases.



En consecuencia, el mandatario local manifestó que “en la Escuela Técnica N° 3 estamos desarrollando toda el área deportiva para poder vincular la educación y el deporte en esta institución tan importante de esta localidad”.



Estas acciones se desarrollan en articulación con el Consejo Escolar y la Secretaría de Educación del municipio, que continúan impulsando distintas iniciativas para acompañar el crecimiento del sistema educativo local.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente

