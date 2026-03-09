Tras recaudar los fondos necesarios para su creación, ayer descubrieron el mural realizado en un paredón del Club Deportivo y Fomento Las Mandarinas, donde el joven asistía.

La tarde reunió a amigos, familiares y allegados de Benjamín, quienes presentaron la iniciativa que fue apoyada por la institución deportiva. Junto a su imagen agregaron una frase que define el sentimiento del entorno: «El Cielo ganó un ángel, pero acá, yo todos los días te extraño…».

N

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp