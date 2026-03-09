El sábado, en el cementerio local, se recordó a aquellas que contribuyeron a la cotidianeidad de aquel incipiente Brandsen.

En el marco del 8M, en la tarde del sábado, el Museo y Archivo Histórico llevó adelante una actividad realizada en el Cementerio Municipal que homenajeó a las mujeres que forman parte de la memoria de nuestra comunidad. La misma contó con la guía de Patricia Betanzo.

La misma, bajo el lema “El Museo sale a la calle”, invitó a recorrer y recordar historias de mujeres cuyas vidas, oficios y saberes formaron parte de la construcción cotidiana del pueblo. Muchas de estas historias fueron recopiladas en el libro Mujeres de mi aldea, de Teresa Taborda, que reúne relatos de vecinas que dejaron su huella en la vida social de Brandsen.

Durante el recorrido se evocaron trayectorias diversas que reflejan distintos momentos de la historia local. Entre ellas, Emilia Leiva, recordada por su trabajo arreglando medias de nylon; Catalina Etcheverri, que vivió hasta los 107 años; Amelia Beriain, quien vendía barras de hielo cuando ese oficio era parte de la vida diaria del pueblo; y Juana Díaz de Albarracín, que fue al médico por primera vez a los 100 años y falleció a los 103.

También se recordó a Leila Antúnez, vecina histórica de Jeppener; Celina Caram, trabajadora de la Unión Telefónica; Zelmira de Segade, impulsora de acciones solidarias destinadas a ayudar a personas necesitadas; Raquel Ferrari, una de las primeras mujeres fotógrafas de la comunidad; y Ángela Romano de Sharples, que vivió hasta los 102 años; entre otras mujeres que forman parte de la memoria social del distrito.

El recorrido incluyó además historias vinculadas al paraje Cruz Mayor, donde se recordaron los saberes populares de India Juana y Nica Ayarza, reconocidas por ayudar a curar dolencias estomacales y la culebrilla, así como a mujeres que trabajaron en el antiguo establecimiento de tolerancia que funcionó en ese lugar, parte también de la historia social de la comunidad.

Participaron de la jornada, la jefa de Gabinete Karina Grosso; la secretaria de Desarrollo Social Sandra Gallardo; la directora del Cementerio Cesia Ortiz; junto a funcionarios, familiares y vecinos.

