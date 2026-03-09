Desesperada búsqueda por “Patro”: ofrecen $500.000 de recompensa

El cordero tiene cinco meses y fue criado como mascota. Desapareció durante la madrugada del 7 de marzo en la zona de Achával y 118. Sus dueños creen que alguien pudo habérselo llevado aprovechando que es muy manso.

Una familia inició una intensa búsqueda para dar con el paradero de “Patro”, un cordero de apenas cinco meses que desapareció durante la madrugada del pasado 7 de marzo en un campo ubicado en la zona de Achával y calle 118.

Según relataron sus dueños a InfoBrandsen, el animal fue criado “guacho” -alimentado a mamadera- y creció en contacto permanente con las personas, por lo que es extremadamente dócil y confiado. Esa característica es justamente la que hace sospechar a la familia que alguien pudo habérselo llevado

“Para nosotros no es solo un animal, es parte de la familia”, expresaron con angustia mientras continúan difundiendo su búsqueda a través de redes sociales y vecinos de la zona rural.

El cordero tiene cola larga y responde al nombre de “Patro”. Al momento de desaparecer se encontraba dentro del predio familiar, por lo que sus dueños creen que pudo haber sido robado o retirado del lugar por alguien que se aprovechó de su mansedumbre.

Con el objetivo de recuperarlo, la familia decidió ofrecer una recompensa de $500.000 para quien pueda aportar información certera que permita encontrarlo. Quienes tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse al 2223-429269.

“APELAMOS A LA HUMANIDAD DE CADA UNO”

“Quienes lo conocen saben el amor y el esfuerzo que se le puso a este animal para que pudiera sobrevivir sin su madre. Fue criado a mamadera, con cuidados día y noche para que se recuperara y saliera adelante”, escribieron sus dueños.

Y concluyeron apelando a la solidaridad de los vecinos: “Más allá de que muchos digan que es un animal de consumo, apelamos a la humanidad de cada uno. Detrás de esto hay personas que le tienen mucho cariño al animal, y quien siente afecto por los animales, sea cual sea, seguramente lo va a entender”.

