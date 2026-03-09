El hecho ocurrió en la madrugada del domingo sobre calle Azcuénaga, entre Ferrari y Paso. La familia advirtió que podrían existir otros casos similares en la Ciudad.

Un nuevo hecho de inseguridad generó indignación entre los vecinos luego de que, durante la madrugada del domingo, delincuentes robaran el techo solar de un automóvil estacionado en pleno centro de la Ciudad. El episodio ocurrió en calle Azcuénaga, entre Ferrari y Paso, donde un Peugeot 207 perteneciente fue blanco del robo.

“Si tienen Peugeot 207 con techo solar, tengan cuidado. Anoche le robaron a mi suegro el techo del auto, en pleno centro”, advirtió la familiar a través de redes sociales al difundir lo sucedido.

La mujer expresó además su malestar por el impacto que el hecho generó en la familia: “Realmente es lamentable lo que está pasando en nuestra Ciudad, que hasta hace no mucho era un lugar tranquilo”, señaló.

Además del perjuicio económico, remarcó las complicaciones que genera este tipo de delitos: “No es solo por el valor económico, sino también todo el incordio que genera: los trámites y el malestar de una pareja que debería estar disfrutando una etapa tranquila de sus vidas”, manifestó.

La denunciante también alertó que podrían existir otros hechos similares: “Escuchamos que ya han robado en otros barrios, así que seguramente son las mismas personas”, indicó.

Finalmente, pidió a la comunidad mantenerse alerta ante posibles intentos de venta de estas piezas: “Si les quieren vender uno de esos techos, duden porque seguramente sean robados”, concluyó.

