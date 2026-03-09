Peleas, música a alto volumen, motos a gran velocidad y consumo de alcohol durante las madrugadas. Aseguran que la policía interviene tarde o no actúa, mientras crece el malestar en el barrio.

Durante las primeras horas del domingo, los vecinos de Las Mandarinas se expresaron tras una madrugada de disturbios en la plaza Elvio González, donde aseguran que se repiten situaciones de violencia, ruidos molestos y descontrol durante la noche y la madrugada.

Los testimonios de vecinos comenzaron a circular en redes sociales y reflejan una problemática que, según sostienen, se repite desde hace tiempo y que hasta el momento no encuentra una solución concreta.

Una de las vecinas, describió la situación como “el drama de no poder dormir en tu propia casa”. Según relató, la plaza se transformó en un punto de encuentro nocturno donde circulan motos a gran velocidad y se realizan reuniones con música a alto volumen que se extienden durante horas.

“Lo que debería ser un espacio público de encuentro y recreación para el barrio hoy funciona, en los hechos, como una zona sin ningún tipo de regulación”, señaló en su publicación.

En su testimonio también recordó que años atrás la convivencia en el barrio era distinta y estaba marcada por el respeto entre vecinos: “Hoy esa trama comunitaria parece profundamente deteriorada; mi papá tiene 80 años y ya no puede dormir en su casa de tantos años”, detalló.

Otra vecina, también se manifestó en redes sociales y denunció que algunos grupos conectan parlantes a postes de luz para pasar música a alto volumen durante toda la noche. Además, recalcó sobre el consumo de alcohol, peleas y desorden en el lugar.

Según su relato, los disturbios se producen especialmente los sábados por la noche y continúan hasta la mañana del domingo: “La policía pasa, los ve y no hace nada. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto? No se puede vivir más así”, escribió.

Los vecinos aseguran que el domingo por la madrugada se produjo una pelea entre varios jóvenes, en la que incluso se arrojaron botellas de vidrio en medio de la plaza. También indicaron que la policía llegó recién después de varios llamados al 911. “Cuando empezó la pelea ya estaban en el patrullero y no actuaron. Vinieron después de cuatro llamados”, señalaron.

