La empresa distribuidora de energía EDELAP intensificó los operativos de control para detectar conexiones irregulares y maniobras de fraude eléctrico en distintos sectores de la región y logró identificar más de 20 irregularidades en nuestra ciudad.

Según informó la compañía, estas prácticas implican el consumo de energía sin registración ni pago y generan riesgos para la seguridad pública, además de afectar la calidad del servicio que reciben los usuarios que abonan regularmente la electricidad.

Uno de los procedimientos se realizó en el barrio El Rodeo, ubicado sobre la Ruta Provincial 215 camino a Brandsen. Allí, personal técnico de la distribuidora detectó 27 viviendas con conexiones fraudulentas. De acuerdo con el informe, se encontraron medidores adulterados y conexiones directas a la red de distribución que impedían el correcto registro del consumo eléctrico.

En otro operativo llevado adelante en Villa Elvira, a la altura de las calles 122 y 643, se constató que 30 viviendas recibían energía mediante una conexión ilegal a través de un transformador de 40 kVA. El equipo fue retirado por personal de la empresa y se labraron las actas correspondientes para iniciar el proceso de regularización de los suministros.

Desde la compañía explicaron que la detección de fraude eléctrico habilita la aplicación de distintas sanciones. Entre ellas, el cobro retroactivo de la energía consumida y no registrada con un recargo del 40%, la suspensión inmediata del suministro y la presentación de denuncias penales, ya que estas maniobras constituyen un delito.

Además del perjuicio económico, la empresa advirtió que las conexiones ilegales generan situaciones de alto riesgo, ya que pueden provocar accidentes, incendios o electrocuciones, y también deterioran la calidad del servicio eléctrico para el resto de los usuarios.

Finalmente, EDELAP confirmó que continuará realizando operativos de fiscalización para detectar y erradicar estas prácticas con el objetivo de garantizar un suministro eléctrico seguro y confiable. En ese sentido, la compañía pidió la colaboración de la comunidad para denunciar de manera anónima cualquier situación sospechosa a través de la línea gratuita 0800-222-3335.

