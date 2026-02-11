Si bien los diferentes bloques de concejales iban a volver a discutirlo, el grupo inversor prefirió no avanzar más.

El proyecto por la instalación de una empresa avícola en cercanías a la localidad de Jeppener generó un intenso debate en las últimas semanas entre Vecinos Ecológicos y concejales de Fuerza Patria, Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza.

Si bien se veía como una gran oportunidad de generar empleo, la discusión surgió a raíz de la falta de información y de cómo iba a repercutir la labor de la fábrica en el medioambiente, además de que la zona elegida no cumplía con lo que dice el Códígo Urbano y Territorial (COUT) para nuestro Distrito.

El lunes pasado, en la sesión extraordinaria llevada a cabo en el Concejo Deliberante, tras la votación se optó porque el proyecto vuelva a comisión. Los concejales de la oposición escucharon las preocupaciones de los vecinos ecológicos, quienes argumentan que la instalación podría alterar el equilibrio ambiental de la zona.

“Nosotros no decimos que no haya producción, ni trabajo, ni desarrollo. Lo que decimos es que se cumpla la normativa, que es clara y fue construida con participación de los vecinos”, dijo hace algunos días Pablo Suárez en Grassi.com, justificando el porqué de la negativa.

Finalmente, este miércoles se conoció que el grupo inversor a cargo del proyecto (una firma local), dio por terminada la negociación y retiró el proyecto, dejando así inconclusa -antes de iniciar- la instalación de esta empresa de última generación que iba a traer empleo a una treintena de personas.

Según pudo saber InfoBrandsen, la decisión no sería una medida para imponer presión, sino el hecho de que los empresarios no se sintieron cómodos por quedar en medio de un tironeo político y algunas frases de los protagonistas no habrían sido del todo afortunadas; un cóctel que conllevó a que ellos mismos bajaran el pulgar.

“Cuando un recinto queda vacío de decisiones, Brandsen queda vacío de oportunidades”, había dicho en la jornada de ayer el presidente del HCD, Daniel Caraballo, tras la decisión tomada en el recinto.

