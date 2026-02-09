Los concejales Poncetta, Neira y Sotelo anticiparon sus posturas de cara a la Sesión Extraordinaria de este lunes en el HCD.

Este lunes 9 se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante, la cual está atravesada por dos ejes centrales: la problemática de las motos y el análisis del proyecto de radicación de una planta avícola en Jeppener.

En ese marco, pasaron por Grassi.com (Estación Radio) los concejales Gastón Poncetta, Graciela Neira y Miguel Sotelo, quienes justificaron sus posicionamientos ante los micrófonos y adelantaron qué puede pasar esta noche, con la posibilidad de que los expedientes regresen a comisión.

GASTÓN PONCETTA: “LA GENTE NOS PIDE QUE HAGAMOS ALGO CON LAS MOTOS”

El concejal de Fuerza Patria, Gastón Poncetta, se refirió a los temas que estarán en agenda en la próxima sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Brandsen, prevista para este lunes.

En cuanto al debate sobre a las motos: “Es un tema que está en boca de todos. Me escriben, me paran en la plaza, la gente nos pide que hagamos algo. Incluso la policía está limitada en determinadas actuaciones”, expresó. Para el edil del oficialismo, se trata de una cuestión que debería reunir consenso: “Hay temas que pueden llevar tiempo, pero este debería ser unánime; la sociedad nos está reclamando que nos expresemos, que demos la discusión y que hagamos algo en torno a esto”.

“El COUT no está aggiornado”

Respecto al expediente vinculado a la radicación de una planta avícola en la zona de Jeppener, el concejal señaló que el análisis se circunscribió a las instancias ya realizadas en comisión. “La documentación de la intervención se agregó al expediente, pero no hubo definiciones nuevas; volvió al Concejo para más información”, explicó. También sostuvo que no recibió planteos formales de otros bloques: “Estábamos abiertos a recibir dudas u objeciones, pero al menos en mi caso no lo he recibido como presidente de bloque”.

En relación con las discusiones sobre la localización de emprendimientos productivos, Poncetta planteó que el problema se vincula con la actualización pendiente del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT): “Lo que está mostrando a las claras es que el código actual ha quedado bastante desactualizado y no ‘aggiornado’ a los requerimientos de la sociedad”, afirmó. En ese sentido, consideró que se debe realizar un trabajo técnico profundo para definir el crecimiento urbano, industrial y comercial del Distrito.

Consultado sobre el clima de trabajo en el Concejo Deliberante desde su asunción, el edil fue directo: “No he encontrado o a simple vista no he notado mucha predisposición. Cuando nos oponemos simplemente por oponernos o porque lo presenta un adversario político, nos alejamos de la sociedad”.

De cara a la sesión extraordinaria del lunes, el edil se mostró optimista: “Tienen que ver con dos cuestiones centrales: resolver un problema actual con las motos y generar las condiciones para un emprendimiento que, en un contexto de recesión y pérdida de empleo, pueda traer trabajo a Brandsen”.

GRACIELA NEIRA: “CONVOCAR DE ESTA MANERA ES UNA FALTA DE RESPETO”

La concejal de la Unión Cívica Radical, Graciela Neira, se refirió a los puntos de la Orden del Día que se tratarán en la sesión y expresó que nada se modificó desde la última reunión y “pensar que vamos a cambiar la posición porque sí es imposible”.

Respecto al proyecto de instalación avícola, la concejal sostuvo que el bloque radical mantiene su reclamo antes de avanzar en cualquier aprobación: “Nosotros pedimos documentación que sigue sin aparecer. Lo oficial lo tiene que presentar el Ejecutivo, no nosotros”, señaló. Neira remarcó que la información técnica resulta clave para evaluar el impacto del emprendimiento: “Necesitamos saber qué se va a hacer con los líquidos, con los efluentes, con el guano… toda esa documentación tiene que estar certificada”.

Si bien reconoció que inicialmente vieron con buenos ojos la posibilidad de generación de empleo, aclaró que la falta de respaldo técnico impide avanzar:“Desde el inicio nos pareció positivo una empresa que diera trabajo, pero después tienen que aparecer todas las certificaciones, por ejemplo, en materia ambiental”.

“Si la multa supera el valor de la moto, el infractor la deja y compra otra”

En cuanto a la iniciativa vinculada al allanamiento de motos por vía administrativa, la edil reiteró su rechazo: “Estamos en contra de que el allanamiento se realice sin orden del Poder Judicial. Para nosotros eso está en contra de la Constitución Nacional”.

Por otro lado, sobre el agravamiento de sanciones, planteó objeciones respecto a los montos previstos: “Cuando hay una infracción merece una multa, pero mirando los valores creemos que son exagerados. Si la multa supera el valor de la moto, el infractor la deja y compra otra”. Neira indicó que la UCR presentará modificaciones para discutir en el recinto:“Tenemos una propuesta para hacerlo más razonable. Si es aceptada, estaríamos en condiciones de acompañar”.

Finalmente, la concejal cuestionó la forma en que se convocó a la sesión extraordinaria: “Convocar de esta manera es una falta de respeto. Febrero es un mes de receso y se debería consultar a los bloques. Además, no se trabajó en comisión, así que la realidad no cambia y va a pasar lo mismo que antes”, sostuvo.

MIGUEL SOTELO: “NO PODEMOS EMPEZAR A HACER EXCEPCIONES TODO EL TIEMPO”

El concejal de La Libertad Avanza, Miguel Sotelo, también se refirió a los temas y sostuvo que su bloque respaldará el tratamiento de los proyectos, pero reclamará más información antes de avanzar en definiciones.

Sotelo señaló que la generación de empleo es positiva, aunque insistió en que el proyecto debe ajustarse a la normativa vigente: “Para nosotros es muy bueno que haya trabajo para la gente, pero lo tenemos que hacer ordenado, dentro de las leyes que tenemos, con impacto ambiental y todo lo necesario presentado”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el COUT establece distancias mínimas y remarcó la necesidad de fundamentar cualquier excepción: “Si planteamos un código que te dice 10 kilómetros, entendamos por qué lo dice. Si no están todos los papeles, si falta documentación, tendrá que volver a comisión y seguir estudiándose”.

El concejal aclaró que la postura del bloque no será votar en contra sino insistir en el análisis técnico: “No se trata de votar ni contra ni a favor, se trata de decir: falta documentación. Si presentan todo y está correcto, ningún problema. Ahora no podemos empezar a hacer excepciones todo el tiempo”.

“¿A quién castigás subiendo las multas?”

En relación con la problemática de las motos, Sotelo consideró que la normativa vigente es suficiente y que el foco debería estar en la aplicación efectiva de controles: “La Ordenanza 1608 tiene todo. Lo que había que hacer era ponerse a trabajar. Hicieron allanamientos, secuestraron motos, controles… entonces no había que modificar nada, había que trabajar”.

Asimismo, criticó la propuesta de endurecer sanciones económicas al entender que impactaría más en sectores vulnerables: “¿A quién castigás más subiendo las multas? ¿Al que tiene menos o al que tiene más? El que más tiene la paga varias veces y sigue haciendo lo que quiere”. Por ese motivo adelantó la postura del bloque frente al proyecto: “Claro que el voto es en contra. No podemos acompañar algo que castiga al que menos tiene”.

