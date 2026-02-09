Si bien el hecho ocurrió días atrás, trascendió en las últimas horas. El agresor le pegó en el rostro a la mujer.

Un nuevo episodio de violencia de género tuvo lugar en el barrio Las Golondrinas en los últimos días. Un hombre de 23 años fue aprehendido luego de agredir físicamente a su pareja en plena vía pública.

El incidente se registró en las inmediaciones de la calle Joaquín V. González, entre Mármol y Sánchez. Minutos más tarde arribaron efectivos del Puesto de Vigilancia de Gómez donde lograron la captura inmediata del masculino.

De acuerdo con el parte policial, la víctima, de 27 años, presentaba lesiones en el rostro, producto de los golpes propinados por el imputado.

La causa ha sido caratulada preventivamente como «Lesiones Leves Agravadas por el vínculo». En el caso interviene la UFI Brandsen, que dispuso las diligencias de rigor para determinar la situación procesal del detenido y brindar las medidas de protección correspondientes a la víctima.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp