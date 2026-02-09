Adiós Enriqueta
Hermana de 10 hermanos varones
Tía • Amiga • Vecina
Nombres, apodos y funciones que ejerciste durante tus 80 años de vida.
Siempre con amor, honestidad y mucho sacrificio.
Todos te recordaremos siempre.
Tal como era tu deseo, tus restos descansarán junto al de tus padres, hermanos y amigos en tu tan querida ciudad de Brandsen.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp