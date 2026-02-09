Adiós Enriqueta

Esposa • Mamá • Abuela • Suegra
Hermana de 10 hermanos varones
Tía • Amiga • Vecina
«Nena» –   «Negra» –   «Turca»

Nombres, apodos y funciones que ejerciste durante tus 80 años de vida. Siempre con amor, honestidad y mucho sacrificio.
Todos te recordaremos siempre.

Tal como era tu deseo, tus restos descansarán junto al de tus padres, hermanos y amigos en tu tan querida ciudad de Brandsen.

