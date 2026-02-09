En los distintos operativos llevados a cabo por Policía Comunal, se incautaron rodados por falta de documentación y maniobras peligrosas.

En el marco de las tareas de prevención y seguridad vial que lleva adelante Policía Comunal, se informaron tres procedimientos ocurridos en los últimos días, los cuales culminaron con el secuestro de motovehículos por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

El último viernes, personal de la Estación Comunal junto a efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), desarrollaron el «Operativo Motochorros» en la esquina de Ituzaingó y Ferrari.

Allí las autoridades detuvieron la marcha de una motocicleta Hyosung TN125 conducida por un vecino de 22 años. El vehículo fue secuestrado por presentar irregularidades múltiples: falta de licencia, carencia de seguro y falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Anteriormente, durante el jueves en el puesto policial de Las Acacias se labró una infracción a un hombre de 38 años a bordo de una moto Mondial RD 150. El conductor no contaba con casco, licencia de conducir ni seguro, lo que derivó en la inmediata incautación del rodado.

MANIOBRAS PELIGROSAS

Por otro lado, el pasado domingo 1º, en la intersección de las calles Mercante y Carranza, efectivos policiales interceptaron a un joven de 20 años domiciliado en la Ciudad, quien circulaba a bordo de una Yamaha T110.

Según el informe, el conductor realizaba maniobras sinuosas y carecía del seguro obligatorio, motivo por el cual se procedió al secuestro del rodado.

En todos los casos interviene el Juzgado de Faltas local, donde los infractores deberán regularizar su situación legal y el estado de los vehículos.

