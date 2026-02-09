Un hombre de 60 años circulaba en estado de ebriedad cuando fue interceptado por Policía Comunal.

En el marco de los operativos de control y prevención del delito, personal de Estación de Policía Comunal informó sobre dos procedimientos ocurridos en los últimos días.

Ayer domingo, en la esquina de Calle 14 y Ruta 215, efectivos policiales interceptaron un automóvil Fiat Siena y tras realizar el control correspondiente al conductor (60 años, La Plata), se constató que circulaba en estado de ebriedad.

Además de la prueba positiva de alcoholemia, el vehículo carecía de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y del seguro obligatorio. El rodado fue secuestrado bajo la carátula de Infracción a la Ley 24.449, con intervención del Juzgado de Faltas de Brandsen.

DETENCIÓN POR PEDIDO DE CAPTURA

En la jornada del jueves 5, el personal policial que oficiaba en el puesto de vigilancia de Las Acacias procedió a la interceptación de un vecino de nuestro Medio de 47 años, ya que se verificó que sobre él pesaba una Captura Activa por Robo, desde agosto de 2024.

Tras el procedimiento, tomó intervención la Fiscalía Descentralizada Nro. 2 de Cañuelas, que dispuso las actuaciones de rigor y la posterior soltura del sujeto una vez cumplimentados los recaudos legales.

