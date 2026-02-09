Asumió tras una larga trayectoria como consejero general de Cultura y Educación de la cartera.

El pasado viernes por la mañana, se realizó el acto de asunción de los nuevos integrantes del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. De la misma formó parte nuestro vecino Marcelo Zarlenga, quien fue nombrado nuevo Vicepresidente 1º.

El acto se realizó en el Salón Albergucci de la Dirección General de Cultura y Educación, sita en La Plata, allí además se realizó la despedida y reconocimiento de los funcionarios salientes.

Además de Zarlenga, quienes tomaron nuevas funciones fueron Aldana Ahumada (PRO), Carlos Bonino (UCR), Silvio Maffeo (UP), Josefina Mendoza (UCR), Maira Ricciardeli (UC), Graciela Salvador (FEB), César Valicenti (UP), Graciela Veneciano (FEB) y Graciela Ramundo (SUTEBA).

“Asumo esta nueva responsabilidad desde el lugar de representación de las/os trabajadores de la Educación, con el compromiso de aportar al fortalecimiento de la educación pública, inclusiva y de calidad social y el acompañamiento a las comunidades educativas”, expresó Marcelo tras el nombramiento.

Y concluyó: “Desde una construcción histórica y colectiva vamos a seguir trabajando para contribuir al derecho a la educación para las y los bonaerenses y al desarrollo y ampliación del sistema educativo provincial”.

