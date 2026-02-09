Domselaar celebró el aniversario de la Capilla Santa Clara de Asís.

Con una emotiva jornada de fe, encuentro y celebración comunitaria, el Municipio de San Vicente acompañó los festejos de uno de los espacios más representativos de la historia, la identidad y la memoria colectiva de la localidad de Domselaar.

Las actividades centrales incluyeron una Misa de Celebración, encabezada por el Obispo Jorge Lugones, junto al padre Horacio Fasce y el padre Gustavo Oubiña, que reunió a una gran cantidad de fieles en un clima de profunda emoción y agradecimiento por el camino recorrido.

Asimismo, se realizó una gala musical con la participación del Coro Municipal, Pablo Vilotta en violín y Matilda Battafarano, quienes brindaron un momento artístico y espiritual que emocionó al público presente.

El intendente Nicolás Mantegazza participó de la conmemoración y destacó el valor del templo como patrimonio histórico y espiritual de Domselaar y de todo el distrito. “Celebrar estos 150 años es honrar la historia compartida y renovar el compromiso de seguir caminando juntos, fortaleciendo la identidad y los valores que nos unen como comunidad”, expresó.

En el marco del aniversario, se desarrollaron jornadas culturales y recreativas durante el sábado y domingo, con la participación de artistas locales y una feria de emprendedores, donde vecinos y visitantes pudieron disfrutar de música, expresiones culturales y producción local. Esta propuesta puso en valor las tradiciones, el trabajo y el talento de la comunidad, sumándose a las actividades conmemorativas de los 150 años.

Desde hace un siglo y medio, la Capilla Santa Clara de Asís forma parte de la vida de la comunidad, acompañando a generaciones de vecinos y vecinas como un lugar de encuentro, espiritualidad y construcción de lazos comunitarios. Su permanencia en el tiempo es reflejo del compromiso, el cuidado y la participación activa de su gente.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp