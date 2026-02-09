Distintos gremios convocaron a un paro nacional docente en respuesta a la situación actual.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) junto a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) convocaron a la realización de una nueva medida de fuerza en respuesta a 3 consignas:

Rechazo a la reforma laboral y previsional.

Repudio al ajuste en educación.

Exigir la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID),y de las sumas retenidas por el Gobierno Nacional.

