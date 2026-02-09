Mantegazza firmó como consejero del PJ bonaerense en representación de la tercera sección electoral

En el marco del proceso de normalización y elecciones internas que el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires llevará adelante el próximo 15 de marzo, quedaron definidas las candidaturas y la conformación de su conducción, delineando así el escenario del peronismo bonaerense de cara al período 2025–2027 y a los desafíos políticos de los próximos años.

En ese contexto, el intendente de San Vicente y presidente del PJ local, Nicolás Mantegazza, asumirá como Consejero Provincial del Partido Justicialista, en representación de la Tercera Sección Electoral, la región con mayor cantidad de habitantes de la provincia de Buenos Aires.

La Tercera Sección cuenta con seis lugares en el Consejo Provincial del PJ. Uno de esos cargos, que durante el período 2021–2025 fue ocupado por Mariano Cascallares, será ahora desempeñado por Mantegazza, consolidando así la presencia de San Vicente dentro de la estructura partidaria bonaerense y fortaleciendo la representación territorial de los intendentes del conurbano sur.

De esta manera, Mantegazza se incorpora a uno de los principales órganos de conducción política del peronismo provincial, desde donde se definen lineamientos estratégicos, organizativos y electorales, aportando la mirada de los distritos y el trabajo territorial como ejes centrales del proyecto político.

En cuanto a la conducción partidaria, se confirmó que el gobernador Axel Kicillof será candidato a presidir el PJ bonaerense, acompañado por Verónica Magario como vicepresidenta primera; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidente segundo; Máximo Kirchner como presidente del Congreso partidario; y Mariano Cascallares como secretario general.

La nueva conformación del PJ provincial busca reforzar la unidad, el protagonismo de los gobiernos locales y la construcción de una alternativa política con fuerte anclaje territorial, de cara a los desafíos que atraviesa la provincia y al horizonte electoral de 2027.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp