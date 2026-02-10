El presidente del HCD lamentó la falta de acompañamiento de la oposición para la radicación de una empresa avícola en Jeppener y el rechazo al régimen de decomiso de motocicletas.

El presidente del HCD, Daniel Caraballo, se expresó tras la negativas a los proyectos por la radicación de un establecimiento avícola en la localidad de Jeppener, y a la creación del Régimen de Allanamiento y Decomiso de Motocicletas.

El oficialismo quedó sin acompañamiento tras la negativa de los bloques opositores y por ello Caraballo dio su parecer ante dos decisiones que “marcan un rumbo” para el Distrito y lo tituló con una frase contundente: “Cuando un recinto queda vacío de decisiones, Brandsen queda vacío de oportunidades”.

“El proyecto avícola que se radicaría en Brandsen, impulsado por una importante firma local y que contemplaba más de 30 puestos de trabajo, volvió a comisión porque un sector de la política manifestó tener “dudas” y decidió no avanzar en su tratamiento”, manifestó en referencia a la empresa que se instalaría en Jeppener.

🖱️ Click para más información

En tanto, lamentó que el proyecto que buscaba “poner un freno a los ruidos molestos ocasionados por motos fue desaprobado por ese mismo sector político”. E hizo hincapié en los constantes reclamos de los vecinos, en especial los de la zona céntrica.

Por último, comentó. “En este contexto, estoy convencido de que Brandsen, Jeppener y sus vecinos pierden oportunidades; oportunidades de inversión, de empleo y también de mejorar la convivencia social. Cuando se posterga el desarrollo y se frena una herramienta para ordenar la vida cotidiana, no pierde un espacio político: pierde la comunidad”.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp