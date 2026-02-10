Una vecina mostró su malestar por una situación ocurrida en una zona al barrio Área 60.
Viviana se comunicó a través de una carta enviada a InfoBrandsen para manifestar su malestar por un hecho acaecido en cercanías a un barrio cerrado: “En la calle 312, cerca de Área 60, un camión tiró basura de construcción. Una verdadera vergüenza”.
La vecina indicó además que desconoce si el sector cuenta con servicio de recolección, ya que se trata de campos rurales, y señaló que también intentó dar aviso al propio barrio, además de solicitar intervención para retirar los desechos. Finalmente, remarcó la falta de claridad respecto a qué organismo debería intervenir ante este tipo de situaciones.
