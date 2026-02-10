Espectáculos, foodtrucks y paseo de artesanos bajo el lema: “Alegría pura, alcohol cero”.

El Municipio de San Vicente invita a disfrutar de una nueva edición de los Carnavales 2026, una celebración popular, libre y gratuita, que se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero, desde las 20.30, en la intersección de Biocca y Presidente Perón.

Durante ambas jornadas, vecinas y vecinos podrán vivir dos noches llenas de música con la participación de murgas, comparsas, grupos de percusión, además de un paseo de artesanos y puestos gastronómicos, en un entorno pensado para el disfrute familiar.

El sábado 14, el carnaval contará con la presentación de Carandirú, Iberá Porá, Candombe San Vicente, Ritmo Arrabalero, Reina Aurora y Los Mimosos de San Vicente, con un show de cierre a cargo de La Bandeja, que pondrá el broche final a la primera noche de festejos.

En tanto, el domingo 15, el público podrá disfrutar del regreso de Asapoty, junto a Sumaj Runas Tinkus, Candombe Ruta 6, Los Renacientes de la Esperanza y Espejo de la Ilusión. Además, se contará con la participación especial de la comparsa invitada “G.R.E.S. Alegría de Zona Sur”, y un show de cierre a cargo de Confites.

Como parte de la propuesta integral, habrá foodtrucks a beneficio de los Bomberos Voluntarios y venta de espuma a beneficio de la Cooperadora del Hospital Ramón Carrillo, fortaleciendo el compromiso solidario de la comunidad.

Los Carnavales 2026 se desarrollarán bajo la consigna “Alegría pura, alcohol cero”, promoviendo un festejo responsable y seguro para todas las edades. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura y Deportes del Municipio de San Vicente, reafirmando el compromiso con el impulso de la cultura popular y los espacios de encuentro comunitario.

