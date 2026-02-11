Una vecina denunció mala atención en el Hospital Municipal y pide mejor organización.

Fiorella, una vecina de la Ciudad, se contactó con la redacción de InfoBrandsen para relatar una situación que vivió el martes por la noche en el Hospital Municipal “Francisco Caram”. Ella mostró su enojo por la respuesta ante una emergencia familiar y en el relato refleja sus sensaciones tras la atención recibida.

De acuerdo con su relato, todo comenzó en su casa, cuando su cuñada se estaba bañando y se desmayó. Ante la situación, decidió ir al hospital en busca de asistencia: “Fui a buscar una ambulancia porque no reaccionaba, estaba que se moría”, expresó.

Según detalló, al llegar al nosocomio solicitó ayuda con urgencia, pero -según narró- no obtuvo respuesta inmediata. “Les pedía a gritos una ambulancia urgente, estaba desesperada y ni bola”, afirmó, y agregó que hubo respuesta tras insistir por 30 minutos, gracias a la intervención de una enfermera. “Tuvo que salir y gritarle otra vez; decirle que la necesitaba ya. Y ahí se movieron a buscar al médico y al chofer de la ambulancia”, relató.

🖱️ Click para más información

La vecina sostuvo que cuando finalmente la ambulancia partió, se encontró con su familia trasladando a la mujer descompensada. “Venían con mi cuñada en brazos, entonces yo salgo corriendo; cortando la ruta; haciéndole señas… ahí frenan y la cargan”, indicó.

Fiorella también manifestó su malestar por lo ocurrido posteriormente en el hospital ya que hubo intervención policial a raíz de la situación: “No sé qué piensan; tuvimos que rogar para que la atiendan”. Y por último dijo: “Quiero que esto le llegue a alguien para que no vuelva a pasar, pedimos una mejor organización”.

