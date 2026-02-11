Aprender un nuevo idioma abre puertas, conecta culturas y potencia oportunidades.
iLive English ofrece clases online y presenciales pensadas para acompañar tu aprendizaje, con propuestas adaptadas a todas las edades y objetivos. Preparación para exámenes internacionales, cursos personalizados y un enfoque dinámico que hace que aprender sea una experiencia real.

• Clases dinámicas y personalizadas
  • Preparación para exámenes internacionales
  • Modalidad online y presencial
  • Programas para niños, jóvenes y adultos

  • Clases dinámicas y personalizadas
  • Preparación para exámenes internacionales
  • Modalidad online y presencial
  • Programas para niños, jóvenes y adultos
