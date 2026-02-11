Con expresiones culturales, una misa especial y una fuerte participación vecinal, Domselaar celebró los 150 años de la Capilla Santa Clara de Asís, reafirmando el vínculo entre su historia y el crecimiento actual de la localidad.

Celebraciones culturales frente a la Capilla Santa Clara de Asís durante los festejos por sus 150 años en Domselaar.



La comunidad de Domselaar celebró los 150 años de la Capilla Santa Clara de Asís con una jornada que combinó fe, cultura y encuentro. Frente al histórico templo se vivieron momentos de alegría y participación comunitaria, reflejando la importancia que este espacio tiene en la vida cotidiana de la localidad.

La misa central fue presidida por el Obispo Jorge Lugones, acompañado por el Padre Horacio Fasce y el Padre Gustavo Oubiña, en una ceremonia cargada de emoción. Vecinos de distintas generaciones se acercaron para compartir un aniversario que trasciende lo religioso y forma parte de la identidad local.

La presencia del Padre Horacio Fasce tuvo un significado especial: años atrás fue noticia por cruzar la cordillera a caballo a los 80 años, una experiencia que simboliza compromiso y vocación, valores que también se destacaron en esta celebración histórica.



Desde hace siglo y medio, la Capilla Santa Clara de Asís acompaña el crecimiento de Domselaar. A lo largo del tiempo fue escenario de encuentros familiares, celebraciones y momentos significativos que construyeron memoria colectiva.

Hoy, en una localidad que ha experimentado un marcado crecimiento urbano, con el desarrollo de nuevos barrios cerrados y urbanizaciones residenciales, la capilla continúa siendo un punto de unión. Familias que forman parte de barrios como Estancias de Domselaar Chico, Domselaar Chico, Los Tilos y Las Margaritas también se sumaron a los festejos, reflejando cómo la tradición y la expansión conviven en el presente de Domselaar.

El Obispo Jorge Lugones presidió la misa central por los 150 años del templo, acompañado por autoridades religiosas y vecinos de Domselaar, incluidos residentes de los barrios cerrados Estancias de Domselaar Chico, Domselaar Chico, Los Tilos y Las Margaritas que participaron de la celebración.





