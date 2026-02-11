Asesoramiento contable profesional, claro y personalizado
Con una sólida formación académica y compromiso con cada cliente, Jimena Chabagno brinda servicios contables orientados a personas, profesionales y empresas que buscan orden, respaldo y tranquilidad en su gestión financiera.
Responsabilidad, transparencia y atención personalizada son la base de su trabajo.
Jimena Chabagno
Contadora Pública Nacional – UNLP
Asesoramiento contable profesional, claro y personalizado. Atención a personas, profesionales y empresas que buscan orden, respaldo y tranquilidad en su gestión financiera.
CONTACTO
📞 2223 465030
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp