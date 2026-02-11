“Reforma laboral: la ley de los eufemismos para esconder la verdad”

Enviá tu carta de lectores al 2223.508499.

Un eufemismo es una forma de decir algo sin decirlo. Se lo usa para suavizar (mentir) una realidad que, expresada de manera directa, resultaría difícil de defender. En política, los eufemismos no son errores de redacción: son una estrategia.

El proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei está construido casi íntegramente sobre ese recurso. No dice lo que hace. Dice otra cosa. Y espera que nadie traduzca.

Cuando se habla de modernización laboral, no se habla de mejorar las condiciones de trabajo. Se habla de reducir derechos, ampliar el poder del empleador y debilitar la protección del trabajador. No hay nada moderno en eso. Es un modelo viejo, conocido y aplicado muchas veces.

En ese marco aparece la palabra negociación. La ley la presenta como si se tratara de un acuerdo entre partes iguales. No lo son. Una parte vive de su salario. La otra puede despedir. Llamar negociación a esa relación no la vuelve justa: solo la disfraza.

El banco de horas es otro ejemplo claro. Se lo presenta como una herramienta de organización del tiempo de trabajo. En la práctica, elimina el pago de horas extras y habilitas jornadas más largas. El resultado es simple: trabajar más sin cobrar más. El eufemismo sirve para no decirlo.

El salario dinámico va aún más lejos. Bajo esa expresión se habilita que el salario deje de pagarse en dinero. Bonos, vales, productos o lo que la empresa decida pasan a ocupar su lugar. El salario deja de ser un derecho y pasa a depender de la voluntad del empleador.

El fraccionamiento de las vacaciones se vende como flexibilidad. En realidad, implica que el descanso deja de estar en manos del trabajador y pasa a depender de las necesidades de la empresa. El derecho al descanso se convierte en una variable productiva.

El fondo de indemnización concentra varios eufemismos a la vez. Se lo presenta como un sistema alternativo, pero su efecto es claro: abarata el despido y traslada el costo al trabajador. Al mismo tiempo, debilita el financiamiento de ANSES. Los aportes que hoy sostienen jubilaciones dejan de cumplir esa función y pasan a canalizarse hacia fondos privados y entidades financieras. Menos protección social, más negocio financiero.

Incluso la noción de dignidad del trabajador desaparece del marco conceptual de la ley. No es un detalle técnico ni una omisión casual. Expresa una idea muy concreta: el trabajador ya no es un sujeto de derechos, es un costo que reducir.

La afirmación de que esta reforma va a generar empleo se repite como un mantra. No hay evidencia que la sostenga. Quitar derechos no crea trabajo. Solo crea trabajadores más débiles, más baratos y más reemplazables.

Por eso es importante detenerse en las palabras. No por una discusión semántica, sino porque el lenguaje es la primera herramienta del engaño. Cuando una ley necesita tantos eufemismos, suele ser porque la verdad no alcanza para justificarla.

Nada de esto es confuso. Confuso es el lenguaje que se usa para esconderlo.

La reforma no busca crear empleo ni mejorar las condiciones de trabajo. Busca reordenar la relación de fuerzas: menos derechos para quienes trabajan, más poder para quienes emplean; menos protección social, más negocio financiero; menos Estado, más mercado.

Los eufemismos no están ahí por casualidad. Están porque decir la verdad sería políticamente inviable. Porque nadie votaría una ley que diga, sin rodeos, que vas a trabajar más, cobrar menos, descansar cuando te lo permitan y financiar tu propio despido.

Por eso la discusión no es solo laboral. Es democrática. Cuando un gobierno necesita esconder lo que hace detrás de palabras amables, el problema no es el lenguaje: es el proyecto.

Llamar a las cosas por su nombre no es exagerar. Es el mínimo acto de defensa frente a una reforma que solo puede avanzar si no se la entiende.

Carlos Caballero

DNI 20.365.937

