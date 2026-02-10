Se trata de una página web donde las personas que se encuentren actualmente en busca de un trabajo podrán sumarse y convertirse en postulantes de distintas oportunidades laborales.

Según explicaron desde la institución, se trata de un espacio «…pensado para conectar a quienes buscan empleo con empresas y comercios socios de La Cámara».

En este espacio tendrás que crear un perfil, subir tu currículum y mantenerlo actualizado. Allí, cada persona podrá elegir la cantidad de puestos que desee para postularse. En cada puesto deberá marcarse como «Disponible» y así podrá ampliar sus oportunidades laborales de una manera simple y rápida.

Cómo sumarse a la Bolsa de Trabajo

La institución local publicó en sus redes sociales el instructivo para poder ser parte de esta nueva oportunidad.

Paso 1: Ingresá a la página de la Cámara de Comercio de Brandsen, seleccioná la opción «Registrarse«. Creá tu usuario con tu correo (email, gmail, yahoo,etc.) y los datos que la página te solicite.

Paso 2: En el apartado «Currículums» subí tu CV. Si no tenés un puesto definido al cual quieras aplicar, en el recuadro Puesto Buscado tenés que seleccionar la opción «Disponible para cualquier puesto«.

Aclaraciones importantes:

  • Si ya cargaste tu currículum, tu perfil automáticamente será marcado como «Disponible» y te tendrán en cuenta para próximas búsquedas laborales.
  • Si ya conseguiste un trabajo podés cambiar esta opción a «No disponible», para dejar de recibir ofertas laborales.
  • En el apartado «Puesto Buscado» podés seleccionar todas las categorías que desees.Si no encontrás la categoría que buscás, podés usar el botón «Añadir categoría de currículum».

