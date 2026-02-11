San Vicente firmó un convenio para fortalecer la donación y se incorporó a la estrategia “Municipio Donante”.



El intendente Nicolás Mantegazza encabezó la firma de un Convenio de Colaboración que incorpora a la comuna a la estrategia provincial, con el objetivo de fortalecer y promover la cultura de la donación en la comunidad.



El acuerdo se llevó adelante junto a Francisco Leone, presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA); Pedro González, titular del Instituto de Hemoterapia bonaerense; y María Ramírez, representante del Ministerio de Salud de la Provincia. La actividad contó además con la participación de autoridades y equipos técnicos del área de Salud local.



La estrategia “Municipio Donante” impulsa la conformación de redes locales de promoción de la donación de órganos, tejidos y sangre, articulando el trabajo entre los municipios, hospitales y organismos provinciales. A través de esta política pública se desarrollan campañas de concientización, formación de promotores comunitarios y acciones territoriales para facilitar el acceso a la información y el registro de voluntad de donación.



En este marco, el convenio prevé la promoción de la donación de órganos, tejidos y células, así como también de sangre, plasma, plaquetas y leche humana. Además, contempla instancias de capacitación y fortalecimiento de los equipos de salud locales, consolidando una política sanitaria que apunta a salvar y mejorar vidas.



Francisco Leone, al frente de CUCAIBA, organismo responsable de coordinar, regular y supervisar los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos en la Provincia de Buenos Aires, destacó la importancia de fortalecer el trabajo articulado con los municipios para consolidar una red sanitaria eficiente y cercana a la comunidad.



CUCAIBA tiene como función garantizar la transparencia y equidad en el sistema de procuración y trasplante, promoviendo además campañas de concientización y capacitación permanente de los equipos de salud.



Con esta incorporación, San Vicente reafirma su compromiso con una salud pública basada en la solidaridad, el acceso a derechos y el trabajo conjunto con la Provincia, dando un paso clave para seguir construyendo una comunidad comprometida con el cuidado de la vida.

