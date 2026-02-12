“Me banco el quilombo, pero no la maldad”: jóvenes patearon y dañaron el portón de una vivienda



Lucía manifestó su malestar tras sufrir destrozos en la entrada de su garaje durante la madrugada del lunes. Pidió mayor responsabilidad y conciencia.

Una vecina de la Ciudad expresó públicamente su indignación y relató que un grupo de jóvenes causó disturbios y dañó el portón de su vivienda en la zona céntrica durante la madrugada del lunes, algo que pudo cotejar gracias a las cámaras de seguridad propias y del comercio contiguo.

El hecho ocurrió el lunes a la 1.30 de la madrugada, pero recién en las últimas horas se hizo público. Todo sucedió cuando un grupo de jovencitos que pasaba caminando por Sáenz Peña y Origone en dirección a Ruta 215 patearon el portón de su casa, ocasionándole daños.

Lucía, la vecina damnificada, describió lo sucedido y expuso su malestar por los reiterados episodios de ruidos y desorden en el sector: “Estos pibitos se encargaron de cagarme a patadas el portón del garaje de mi casa; porque sí, porque es gratis, porque es más lindo divertirse rompiendo lo de los demás, una viveza enorme”.

En su descargo, la vecina aseguró que este tipo de situaciones no son aisladas pero que hay un límite: “Me banco el quilombo de todas las noches, pero no la maldad”, sostuvo.

Asimismo, expresó un pedido dirigido a las familias de los jóvenes involucrados: “Espero que alguno de sus papás los reconozca y les expliquen que no es necesario romper ni patear portones ajenos para pasarla bien”.

Hasta el momento no trascendió si se radicó una denuncia formal por los daños. El planteo, sin embargo, sigue la agenda de los disturbios nocturnos y conductas vandálicas en distintos puntos de la Ciudad.

MIRÁ EL VIDEO

