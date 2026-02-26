Si tu jardín ya te está mirando con cara de “¿cuándo me vas a arreglar?”, esta es la señal que estabas esperando.
Llegó la Bordeadora Homelite 26cc, ideal para bordes difíciles, mantenimiento frecuente y trabajo confiable. Potente, liviana y con respaldo técnico local.
Solo hay 4 unidades disponibles. Después… habrá que esperar reposición.
🌿 POTENCIA Y PRECISIÓN PARA TU JARDÍN
Bordeadora Homelite 26cc – rendimiento real, potencia confiable y repuestos disponibles en la zona.
🎁 Beneficios exclusivos esta semana:
- ✅ Diagnóstico sin cargo de tu equipo actual
- ✅ 10% OFF en repuestos con la compra
- ✅ Prioridad en servicio a domicilio
No dejes que tu jardín espere otro fin de semana más.
🚚 Envío a zona rural coordinado
Carabelli Técnico
Herramientas que funcionan. Service que responde. 🛠️
🚜 Tu taller de confianza en Coronel Brandsen
Somos Carabelli Técnico, especialistas en motores 2T y 4T.
Reparamos motosierras, cortacéspedes, generadores y mucho más.
📍 Taller físico en Brandsen
🚐 Servicio a domicilio
📦 Repuestos en stock permanente
Carabelli Técnico
Herramientas que funcionan. Service que responde. 🛠️
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp