En el marco del receso escolar, el Municipio y el Consejo Escolar ejecutan tareas de adecuación edilicia para garantizar las condiciones de cara al Ciclo Lectivo 2026.

Durante el receso escolar, la Municipalidad continúa desarrollando trabajos edilicios en distintas escuelas y centros educativos del Distrito. En este marco, se llevan adelante tareas de adecuación en el CEPT N° 18, orientadas a posibilitar la nueva instalación del servicio de gas en el establecimiento.

Las intervenciones se realizan a partir de un trabajo articulado a través de la Subsecretaría de Educación y junto al Consejo Escolar, e incluyen la preparación de la infraestructura necesaria para garantizar una conexión segura y adecuada, mejorando las condiciones edilicias y acompañando el desarrollo de las actividades educativas durante el próximo ciclo lectivo.

