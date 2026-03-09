La empresa Grupo Köner abrió una búsqueda laboral para cubrir puestos de vigiladores en Brandsen y alrededores. La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con determinados requisitos y cuenten con disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Búsqueda laboral Grupo Köner busca vigiladores Requisitos para postularse ✔ 25 a 45 años

✔ Zona: Brandsen y cercanías

✔ Disponibilidad Full Time (turnos rotativos)

✔ Secundario completo

✔ Experiencia previa (mínimo un año) Cómo enviar tu CV Vía correo electrónico: 📩 empleos@grupokoner.com Asunto del correo: Postulación Vigilador – Brandsen Respetar el asunto es obligatorio para ingresar al proceso de selección.

InfoBrandsen Empleos

Podes sumarte a nuestro canal para recibir las ofertas en tu celular.

Hace click en la siguiente imágen y ya sos parte!

