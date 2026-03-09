La empresa Grupo Köner abrió una búsqueda laboral para cubrir puestos de vigiladores en Brandsen y alrededores. La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con determinados requisitos y cuenten con disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Grupo Köner busca vigiladores

Requisitos para postularse

  • ✔ 25 a 45 años
  • ✔ Zona: Brandsen y cercanías
  • ✔ Disponibilidad Full Time (turnos rotativos)
  • ✔ Secundario completo
  • ✔ Experiencia previa (mínimo un año)

Cómo enviar tu CV

Vía correo electrónico:

📩 empleos@grupokoner.com

Asunto del correo:

Postulación Vigilador – Brandsen

Respetar el asunto es obligatorio para ingresar al proceso de selección.

