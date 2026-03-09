La empresa Grupo Köner abrió una búsqueda laboral para cubrir puestos de vigiladores en Brandsen y alrededores. La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con determinados requisitos y cuenten con disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Búsqueda laboral
Grupo Köner busca vigiladores
Requisitos para postularse
- ✔ 25 a 45 años
- ✔ Zona: Brandsen y cercanías
- ✔ Disponibilidad Full Time (turnos rotativos)
- ✔ Secundario completo
- ✔ Experiencia previa (mínimo un año)
Cómo enviar tu CV
Vía correo electrónico:
📩 empleos@grupokoner.com
Asunto del correo:
Postulación Vigilador – Brandsen
Respetar el asunto es obligatorio para ingresar al proceso de selección.
