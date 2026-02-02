Una mujer dialogó con este portal y contó lo que ocurrió en las últimas horas. Cuál fue la respuesta desde la oficina local de la entidad.

Andrea, se comunicó con InfoBrandsen para denunciar públicamente una situación de malestar y angustia vivida este domingo, al asegurar que desde una farmacia le le negaron la entrega de medicación a su tío, afiliado a PAMI. El paciente es oncológico y requería medicación para el tratamiento del dolor.

Según relató Andrea, el episodio ocurrió en una farmacia del radio céntrico. “Era la única que estaba de turno y no quisieron darle medicamentos a mi tío por ser de PAMI. Le dijo exactamente que los domingos no atienden PAMI”, expresó.

La mujer explicó que su tío es paciente oncológico y debía retirar medicación específica para el control del dolor. “No se trata de un simple analgésico, sino de tramadol. Solo para que entiendas el grado de dolor que padece”, remarcó, señalando la gravedad de la situación.

De acuerdo con su testimonio, desde la farmacia le habrían indicado que “por PAMI solo urgencias de algún antibiótico”, motivo por el cual se negaron inicialmente a dispensar el medicamento. Andrea calificó el hecho como “una total falta de profesionalismo y empatía, al jugar con la salud y el dolor ajeno”.

La situación se agravó con el correr de las horas. “Por la tarde-noche, cuando ya no aguantaba más y no había otra opción que esa farmacia, volví a ir explicando que ya no soportaba el dolor”, relató. En esa segunda oportunidad, uno de los empleados verificó en el sistema de PAMI que la medicación estaba correctamente asignada al paciente. Sin embargo, la respuesta volvió a ser negativa.

“Casualmente tenían todas las presentaciones menos las de gotas”, señaló Andrea, quien manifestó sus dudas sobre la veracidad de esa explicación. “Me cuesta creer que justamente no lo tengan, ya que no es la primera vez que tenemos conflictos con esta farmacia”, agregó, recordando antecedentes por presuntos sobreprecios que, según indicó, debieron ser devueltos tras una denuncia previa.

Ante la falta de alternativas, Andrea aseguró que no había otra farmacia de turno en un radio cercano. “No teníamos otra posibilidad a menos de 40 kilómetros a la redonda, según internet. Incluso nos dijeron que vayamos a La Plata”, expresó.

“PAMI NO TIENE RESTRICCIONES”

Este lunes, Andrea se presentó en la oficina local de PAMI, donde expuso formalmente lo sucedido. Según indicó, desde el organismo le confirmaron que noexisten restricciones en la atención o suministro de medicamentos por día u horario. “Nos respondieron que PAMI no tiene restricciones, ni en guardia ni en horario normal. Si la farmacia no nos quiso atender, fue decisión de la farmacia”, afirmó.

Finalmente, concluyó su relato de manera contundente: “Queda claro que no nunca volveremos ya que no es de confianza”.

