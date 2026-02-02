San Vicente refuerza los controles viales, de abasto y bromatológicos para garantizar la seguridad alimenticia en la vía pública.

Con operativos conjuntos entre el Municipio y la Policía, se intensifican las tareas de prevención y control en puntos estratégicos del distrito.

El Municipio de San Vicente llevó adelante un nuevo operativo integral de control vial, de abasto y bromatológico en articulación con la Policía de San Vicente, con el objetivo de fortalecer la prevención, el orden y la seguridad en la vía pública, y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Durante la jornada, llevada a cabo en la ruta 6 y 210, se realizaron controles exhaustivos sobre el transporte de cargas peligrosas y de sustancias alimenticias, verificando la documentación obligatoria, las habilitaciones correspondientes, la trazabilidad de los productos, las condiciones de conservación, la cadena de frío y el correcto cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Las tareas de Abasto y Bromatología incluyeron la inspección de mercadería, el control de fechas de vencimiento, el estado de los envases, la identificación de origen y procedencia de los alimentos, así como la correcta rotulación y transporte de los mismos. Estas acciones tienen como objetivo garantizar que los alimentos que ingresan y circulan en el distrito cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos por la normativa vigente.

En ese marco, los responsables del control señalaron que “nos encontramos realizando un operativo de control de Abasto y Bromatología en conjunto con la Policía de San Vicente, para poder garantizar el acceso y la calidad de los alimentos que ingresan a nuestra localidad”.

Asimismo, se informó que en los próximos días se establecerán puntos fijos de control de Abasto y Bromatología en distintos accesos y zonas estratégicas del distrito, con el fin de reforzar la fiscalización de manera permanente, prevenir irregularidades y fortalecer los controles sanitarios y de abastecimiento.

El operativo contó con presencia permanente de personal policial y agentes municipales, reafirmando el compromiso del Estado local con una política de control planificada y sostenida en el tiempo, orientada a la prevención de riesgos, la salud pública y el cuidado de cada vecino y vecina.

