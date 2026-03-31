El intendente Nicolás Mantegazza encabezó el inicio del tercer grupo que se capacitará durante un año sobre la problemática en seguridad ciudadana, una propuesta formativa destinada a preparar a los próximos integrantes de la Policía de San Vicente.



La actividad se desarrolló en la Universidad de San Vicente con la participación de la Decana de la Facultad de Derecho de la UNLZ, María Fernanda Vázquez, autoridades académicas y municipales, marcando el comienzo de una nueva etapa de formación orientada a fortalecer las políticas públicas de seguridad en el distrito.



En ese marco, se firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que permitirá fortalecer y ampliar esta propuesta educativa. El acuerdo, que se renueva cada año, se basa en la participación activa de docentes universitarios que dictan las distintas asignaturas de la diplomatura, junto con profesores y docentes de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora.



En ese contexto, el jefe comunal puso en valor la continuidad de esta política de formación y su impacto en la comunidad: “Es el tercer año que venimos llevando adelante el proceso de formación de la Policía de San Vicente. Este plan de estudio tiene que ver con darle herramientas, formar hombres y mujeres profesionales; por eso la universidad prestigia y da su estructura académica para poder construir esta herramienta”.



Asimismo, Mantegazza destacó las oportunidades que brinda esta diplomatura tanto en términos de desarrollo personal como laboral: “Tenemos desafíos muy importantes y ustedes tienen una oportunidad enorme de poder formarse y capacitarse de manera profesional, como lo hacen los mejores policías, aquí cerca de su casa, con la posibilidad de salir con una oportunidad de trabajo para brindarlo en la ciudad. A fin de año podrán arrancar con una vida distinta, con empleo, con dignidad y con herramientas para llevarlo de la mejor manera”.



La diplomatura propone brindar herramientas teóricas y prácticas para abordar la seguridad ciudadana desde una perspectiva integral, promoviendo la articulación entre el Estado y la comunidad.

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