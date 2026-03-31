El 3 de abril a partir de las 19:15 se llevará a cabo este encuentro religioso en la plaza Hipólito Yrigoyen.

El grupo de Servidores de la Parroquia Santa Teresa del Niño Jesús y la Parroquia Santa Rita de Cascia organizó este encuentro para recrear el Vía Crucis. En el lugar también tendrán a la venta roscas de pascuas.

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