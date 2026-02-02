El Gobierno municipal, a través de la articulación con la Subsecretaría de Educación y Juventud, llevó adelante una jornada recreativa en Tívoli Park destinada a los niños y niñas de la Escuela N° 7 de Gómez que participan de la Escuela Abierta de Verano.

La propuesta se desarrolló en el marco de las actividades de verano y tuvo como objetivo promover el derecho al juego, la recreación y el disfrute, generando espacios de encuentro y aprendizaje desde lo lúdico.

Esta iniciativa se inscribe en las acciones que el Municipio impulsa para acompañar a las comunidades educativas y garantizar propuestas inclusivas durante el receso escolar.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp