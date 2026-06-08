El gremio docente CONADU comunicó que la próxima semana tomarán una nueva medida de fuerza, lo cual interrumpirá el normal desarrollo del cronograma de clases.

Esta medida se llevará a cabo entre el 16 y el 20 de junio y entre los reclamos se encuentra la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de las paritarias, la recuperación salarial docente y la actualización de las becas que se les otorga a los estudiantes de las distintas casas de estudio de la Universidad Nacional de La Plata.

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