Lo encontraron en un campo de Ruta 29. Tenía 20 años.

En la mañana de este lunes se tomó conocimiento de que un vecino de 20 años de la localidad habría decidido quitarse la vida en un establecimiento ubicado en el kilómetro 16 de Ruta 29, muy cerca de la localidad de Jeppener.

Si bien se están tratando de establecer los motivos de tal hecho, se sabe que encontraron el cuerpo sin vida bajo un árbol y con una soga.

En el lugar trabajan efectivos del destacamento policial de Jeppener, Policía Científica y se espera el arribo de personal de la morgue. Interviene la UFI local.

NOTICIA EN DESARROLLO

