Piden un reconocimiento para el triple campeón mundial y que además aporte identidad al pueblo en uno de los accesos a la Ciudad.

Un grupo de vecinos presentará formalmente ante el intendente municipal, Fernando Raitelli, una propuesta para la creación de un monumento en homenaje a Juan Martín “Látigo” Coggi, el mayor referente deportivo de la historia local y una de las figuras más emblemáticas del boxeo argentino, quien hace pocos días fue ingresado al Salón de la Fama.

“No puede ser que Juan no tenga su homenaje en vida y queremos hacerlo en uno de los accesos a la Ciudad; sería algo lindo y que además nos daría algo de identidad”, dijo uno de los involucrados en el proyecto a InfoBrandsen. Además, reveló que cuentan con el aval de Coggi, quien se mostró muy emocionado ante tal iniciativa.

El proyecto plantea la necesidad de realizar “un acto de justicia histórica y de legado para nuestra Ciudad”, destacando que Coggi es “la figura más reconocida y universal que haya dado Brandsen a lo largo de su historia”.

El documento presentado por los vecinos resalta que, más allá de los méritos deportivos, el boxeador es un símbolo identitario profundo para la comunidad. “Es el nombre que, de manera indiscutible, ha puesto a Brandsen en el mapa nacional e internacional”, señalan.

Además, recuerdan que su consagración como triple campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo constituye “un hito insuperable que lo consagra como el deportista más exitoso de nuestra historia”.

Imagen ilustrativa

UN HOMENAJE EN VIDA

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la importancia de reconocer al ídolo mientras aún puede recibir ese gesto de su pueblo. “Creemos firmemente en la importancia de rendir homenaje a nuestras grandes personalidades mientras están entre nosotros”, afirman los firmantes, quienes consideran que un tributo así “fortalece el tejido social y muestra a las nuevas generaciones que Brandsen valora a quienes la enaltecen”.

En la misma línea, el texto subraya que distinguir a Coggi ahora sería “el mejor testimonio del agradecimiento eterno de una Ciudad hacia su hijo más ilustre”.

El escrito propone que el monumento sea instalado en uno de los accesos principales de la Ciudad, de modo que se convierta en un sello distintivo de la ciudad. La iniciativa lo describe como: “La carta de presentación de Brandsen, dando una bienvenida única y memorable; un punto de encuentro fortalezca nuestro orgullo comunitario; y un legado permanente que trascienda generaciones”.

COMISIÓN MIXTA Y FINANCIAMIENTO

Los vecinos sugieren la creación de una comisión mixta -integrada por representantes municipales, entidades intermedias, ciudadanos y la familia de Coggi- que se encargue de definir el diseño del monumento “acorde a su legado”.

También proponen explorar diferentes vías de financiamiento: partidas municipales, aportes de empresas locales y una eventual campaña de colaboración ciudadana.

“Este proyecto representa una oportunidad única para inmortalizar a la persona que, con su esfuerzo y talento, ha dado los momentos de mayor gloria y reconocimiento a nuestra Ciudad”, culminaron.

