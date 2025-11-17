La secretaria de Salud habló en profundidad sobre la realidad del Hospital Municipal y los pedidos que vienen haciendo los trabajadores, entre otros temas.

“Quiero escuchar los otros reclamos, los que tienen que ver con lo laboral y las condiciones en el hospital, porque son cosas factibles de resolver”, dijo Reale.

La secretaria de Salud local, Laura Reale, brindó una extensa entrevista en Grassi.com (Estación Radio) en la que detalló el estado actual del Hospital Municipal Francisco Caram y analizó los reclamos realizados por trabajadores por aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

La funcionaria dialogó desde Olavarría, donde participó del 12° Encuentro Nacional de Salud y comenzó desmintiendo la idea de un deterioro abrupto en el servicio: “No hablaría en pasado de que funcionaba bien. El hospital continúa funcionando, tiene insumos y los continúan los profesionales”.

Reconoció, sin embargo, que hubo meses en los que la situación fue más ajustada debido a reparaciones de alto costo. “Tuvimos algunas dificultades porque hubo que reparar cosas con desembolsos grandes, y la gestión municipal, que sostiene un hospital y un sistema de salas completo, hace un esfuerzo enorme en este contexto económico”, explicó.

“NO ES SUFICIENTE Y LO SABEMOS”

Sobre la asamblea del personal de enfermería, técnicos y camilleros, Reale fue directa: “Entiendo perfectamente el reclamo. Claramente alguien que no llega a fin de mes pide una mejora salarial. Es totalmente válido”.

Vinculó el pedido al aumento del costo de vida: “Antes algunos trabajadores podían hacer horas extras y más o menos se arreglaban. Ahora no les está alcanzando. Es la realidad que atraviesan la mayoría de los municipios”.

La funcionaria defendió los incrementos otorgados desde diciembre de 2023, cuando asumió Fernando Raitelli: “Desde que asumió el intendente aumentó mucho el básico. Repercutió en los aportes, en la jubilación. Antes había mucho no contributivo y eso se corrigió”.

Aun así, admitió que sigue siendo insuficiente: “No es suficiente y lo sabemos. Pero se mejoró el sueldo de todos los trabajadores municipales, no solo salud”.

REUNIÓN PENDIENTE Y HORAS EXTRAS

Reale no pudo reunirse aún con el grupo que se movilizó, pero confirmó que lo hará esta semana junto al director del hospital: “Quiero escuchar los otros reclamos, los que tienen que ver con lo laboral y las condiciones en el hospital, porque son cosas factibles de resolver”.

Aclaró que lo estrictamente salarial lo maneja el Ejecutivo: “La discusión salarial no depende de mí, pero sí quiero avanzar en lo que sí podemos mejorar puertas adentro”.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el decreto municipal que ordena una auditoría y reordenamiento de horas extras en todas las áreas. Reale explicó: “Salud es un área muy sensible. Hay sectores donde es imposible bajar horas extras porque afectan directamente el funcionamiento”.

Y agregó: “Cada secretario va a tener la responsabilidad de determinar necesidades. En salud no vamos a tocar lo que es esencial. Pero sí se va a mirar de cerca cómo se administran”.

EL SAMO AL DÍA Y SERVICIOS GARANTIZADOS

Ante rumores sobre demoras en el pago de las recaudaciones del sistema SAMO, Reale aclaró: “El SAMO se pagó la semana pasada. No hay atrasos”.

La secretaria transmitió tranquilidad respecto del funcionamiento del sistema sanitario local: “Los servicios del hospital están garantizados. La guardia está garantizada. Cirugía funciona, pediatría funciona”.

Respecto de la reunión que encabezará el secretario de Gobierno, Reale señaló que la respuesta será consensuada entre todas las áreas: “No sé si estaré en la reunión, pero sí soy parte de las decisiones. Estamos todos trabajando en conjunto”.

Reconoció que el escenario es complejo por la tensión entre la necesidad de mejorar salarios y la obligación de ajustar gastos municipales. Y lo resumió con una frase que grafica el momento: “Es una sábana corta. Sacás de un lado y destapás del otro”.

ESCUCHÁ LA NOTA

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp