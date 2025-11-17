Aquella comuna celebró con gran éxito la tercera edición del encuentro turístico.

Se celebró con éxito de una nueva edición de “La Noche de los Museos” en San Vicente, un evento que sigue consolidándose como uno de los encuentros culturales y turísticos más convocantes de aquel distrito.

El intendente Nicolás Mantegazza, acompañado por autoridades locales, participó de una jornada que incluyó visitas guiadas, muestras artísticas, intervenciones culturales y la apertura simultánea de instituciones que resguardan la identidad sanvicentina.

A lo largo de la noche, cientos de familias pudieron recorrer el Museo Institucional “Eva Duarte de Perón”, el Museo Centro Héroes de Malvinas, la Cruz de La Reducción, el Viejo Concejo Deliberante, el Palacio Municipal y otros espacios emblemáticos que ofrecieron exposiciones, actividades y espectáculos especialmente preparados para la ocasión.

Acompañando el recorrido y compartiendo la jornada con vecinos y visitantes, Mantegazza expresó que “cada edición crece más. Esta Noche de los Museos demuestra el compromiso de nuestra comunidad con la cultura y las raíces que nos unen. Esta tercera edición ha colmado cada uno de los puntos donde San Vicente muestra y pone en valor toda su historia”, destacó el intendente.

La propuesta, denominada como “patrimonio e identidad bajo las estrellas”, volvió a consolidarse como un punto de encuentro para celebrar el patrimonio local, disfrutar del arte y fortalecer el vínculo con la historia sanvicentina, reafirmando esta iniciativa como una de las actividades culturales más convocantes del año.

Al cierre de esta tercera edición de La Noche de los Museos, desde el Municipio destacaron la gran participación de vecinos y visitantes llegados desde distintos puntos de la región, así como el valioso acompañamiento de la comunidad local.

El recorrido incluyó espacios emblemáticos como el Museo Héroes de Malvinas, la Escuela N°1, la Parroquia San Vicente Ferrer, el Museo del Jardín 901 y el Concejo Deliberante, donde el público también disfrutó de la presentación del Ensamble de Música Clásica y el Coro Municipal en el Salón Gaetani.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp