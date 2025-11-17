Vialidad informó que también se trabaja en el acceso a Ranchos.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informa que avanza la obra de repavimentación de la Ruta Provincial Nº29.



La intervención contempla la reconstrucción del Puente sobre el Río Samborombón, la pavimentación de banquinas y la repavimentación de los accesos a las localidades de Jeppener y Ranchos.



“Gracias al compromiso del gobernador Kicillof, podemos seguir avanzando con estos trabajos que mejoran la vida de las y los bonaerenses”, aseguró Roberto Caggiano, titular de Vialidad.



Y agregó: “La mejora de esta vía va a beneficiar la conectividad con las localidades aledañas, como así también permitirá optimizar la circulación del tránsito existente en la zona”.



De esta manera, la obra no sólo facilitará la circulación del alto caudal de camiones que transportan la materia prima hacia los centros urbanos, sino también incrementará la seguridad vial y mejorará los tiempos de viaje.

