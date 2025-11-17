Hasta el jueves 20 de noviembre podrán acercarse y disfrutar de la muestra BrandHaus.

La misma pertenece al taller BrandHaus, y a través de ella, las luces y los colores se intenta conectar con las emociones a través de un audaz uso del color, la destreza y la expresión artística. Los expositores serán Cristina Crocco, Marcelo Etchepar y Gabriela Paladin.

